Ведущая Лера Кудрявцева расколола украинского мошенника всего одним вопросом

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Ведущая Лера Кудрявцева поделилась с подписчиками в своем Telegram-канале, как правильно расколоть телефонного мошенника всего одним вопросом. Ведущая рассказала, что данная схема мошенничества является достаточно распространенной.

Аферисты предлагают пополнить баланс на счету, чтобы защитить свои личные данные. Однако на самом деле мошенники пытаются получить доступ к банковским картам жертвы и вывести с нее деньги. По мнению Кудрявцевой, самый лучший способ борьбы с мошенниками — это не давать им возможности атаковать и обманывать, написала ведущая в своем посте.

Нужно быть внимательным и осторожным при общении с незнакомыми людьми по телефону и не раскрывать свои личные данные.Кроме того, телеведущая призвала к тому, чтобы все люди стали более активно бороться с мошенничеством и сообщать о подобных случаях правоохранительным органам.

Ранее стало известно, что на востоке столицы телефонные мошенники украли у пожилой женщины два миллиона рублей. 84-летней пенсионерке, живущей на Вешняковской улице, позвонила неизвестная и представилась ее внучкой. Девушка сообщила, что стала виновницей серьезного ДТП, в связи с чем ей понадобился миллион рублей, чтобы избежать уголовной ответственности. Пенсионерка поверила аферистке и передала необходимую сумму приехавшему к ней домой таксисту.