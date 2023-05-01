Майский фестиваль правильного кино стартовал в Музее Победы

Фото: пресс-служба Музея Победы

Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Москве в кинотеатре «Поклонка», который работает при Музее Победы, 30 апреля состоялось открытие II Майского фестиваля правильного кино. В рамках программы были представлены 35 короткометражных и полнометражных фильмов, посвященных Великой Отечественной войне и подвигам советских и российских воинов.

Ведущий киноклуба «Поклонка» и киновед Геннадий Ходос подчеркнул, что на фестивале показывают исключительно правильное и нескучное кино, которое было сделано по законам жанра. Фильмом открытия фестиваля стала картина «Сокровища партизанского леса», которая рассказывает о приключениях детей, спасающих музейную коллекцию монет и орденов от немецких оккупантов летом 1941 года.

Актер Руслан Ягудин, сыгравший в киноленте, поделился мыслями о том, что кино, представленное на этом фестивале, действительно правильное и честное. Он также отметил, что вступительная картина напоминает о том, что понятие подвига не зависит от возраста.

В фильме также снялся 10-летний Данила Харенко вместе со своим отцом, актером Андреем Харенко. Ребенок сказал, что очень увлекся историей Второй мировой войны и понравился ему сценарий фильма.Консультантом фильма выступил ветеран Великой Отечественной войны, командир артиллерийского батальона Петр Сергеевич Кузнецов.

30 апреля певец SHAMAN посетил Музей Победы в Москве, осмотрел экспозицию и разместил портрет своего прадеда Михаила Селедкина, который пережил блокаду Ленинграда, на «Стене Памяти».