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Украинский омбудсмен Лубинец призвал жителей новых регионов получить паспорт России

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Украинский омбудсмен Лубинец призвал жителей новых регионов получить паспорт России
Фото: shutterstock

Жителям новых регионов России стоит получить российские паспорта. Такой совет дал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

— Я бы посоветовал брать российский паспорт, все же для себя принять решение выжить. Это самое главное, — сказал он.

По его словам, сейчас украинские власти готовят закон, который позволит в дальнейшем отказаться от российского гражданства, передает РИА Новости.

27 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, связанный с новыми территориями страны. Так, жители новых регионов, которые не приняли российское гражданство и таким образом признаются иностранцами, могут быть выдворены из страны. Иностранцами будут считаться те жители новых регионов, кто пожелал сохранить прежнее гражданство и не принес присягу гражданина РФ.

Еще одной поправкой к закону «О гражданстве» предлагается восстановить право для граждан Казахстана, Белоруссии, Украины и Молдавии, которые проживают в России, на упрощенное получение гражданства РФ. «Вечерняя Москва» узнала у юриста Дмитрия Краснова, почему гражданам этих государств могут разрешить получать российские паспорта в упрощенной форме.

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