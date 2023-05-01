Эскалатор на станции метро «Волоколамская» закроют на ремонт с 12 мая

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Москва, метро Волоколамская Карта всех событий

В период с 12 мая по 29 июня на станции «Волоколамская» Арбатско-Покровской линии метро закроют один из эскалаторов на ремонт. Об этом в понедельник, 1 мая, сообщили в пресс-службе столичной подземки.

— С 12 мая по 29 июня 2023 года на станции «Волоколамская» (выход № 2) закроют на ремонт эскалатор, — говорится в сообщении.

Также в период с 11 мая по 30 июня на станции «Лубянка» Сокольнической линии метро Москвы будет закрыт один из эскалаторов.

В конце марта мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на станциях Большой кольцевой линии (БКЛ) находится 252 современных эскалатора. По его словам, вместе взятые эскалаторы на БКЛ превышают высоту главного здания МГУ в 15 раз.

В конце мая завершатся ремонтные работы на участке Замоскворецкой линии метро — от «Автозаводской» до «Орехово». Его закрыли на полгода 12 ноября 2022 года. Станции «Автозаводская» и «Орехово» временно стали конечными. Для удобства пассажиров между ними запустили компенсационные бесплатные автобусы КМ.

Почему участку Замоскворецкой линии потребовался ремонт и какими маршрутами пользоваться столичным жителям в период закрытия отрезка — в материале «Вечерней Москвы».