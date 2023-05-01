Женщина во время ссоры зарезала свою 90-летнюю мать на северо-западе Москвы

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Москва, улица Расплетина Карта всех событий

Тело пожилой женщины с ножевыми ранениями обнаружили в квартире дома на северо-западе Москвы. Об этом в понедельник, 1 мая, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По предварительной информации, инцидент произошел 29 апреля на улице Расплетина. В ходе ссоры женщина зарезала свою 90-летнюю мать. Подозреваемую уже задержали.

Столичная прокуратура контролирует установление все обстоятельства убийства женщины, в том числе по возбуждению уголовного дела по статье — «Убийство».

Похожее жестокое убийство произошло в конце марта в Скопинском районе Рязанской области. Безработный мужчина в состоянии алкогольного опьянения нанес своей пожилой матери 15 ножевых ударов. Женщина скончалась.