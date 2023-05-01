Аналитики назвали самую дешевую квартиру в новостройках в центре Москвы

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В Красносельском районе столицы продается самая дешевая квартира Центрального административного округа Москвы. Об этом в понедельник, 1 мая, сообщили аналитики компании «Бон Тон».

Ее стоимость составляет 9,6 миллиона рублей. Это студия в проекте с апартаментами бизнес-класса площадью 20,9 квадратного метра без отделки.

— Самый дорогой вариант жилья находится в Тверском районе по стоимости 2,5 миллиарда рублей. Это элитный пентхаус (апартаменты) площадью 1067,4 квадратного метра без отделки с индивидуальной входной группой, персональным лифтом и террасой площадью 83 квадратных метра, — говорится в материале «Известий».

При этом в столице за месяц вдвое увеличился спрос на апартаменты. Как выяснилось, больше всего апартаментов продают в комфорт-классе (54 процента), спрос на них вырос в 2,5 раза.

Ипотечный брокер Дмитрий Ракута объяснил, стоит ли сейчас покупать квартиру в качестве инвестиции. По его словам, для получения прибыли в этом вопросе человеку необходимо соблюсти ряд правил. Какие именно — в материале «Вечерней Москвы».