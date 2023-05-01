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Стенд «Стена Памяти» установили в Музее Победы

Араз Салехов
Город
Стенд «Стена Памяти» установили в Музее Победы
Фото: Пресс-служба Музея Победы
Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы установили «Стену Памяти» — до 9 мая москвичи и гости столицы смогут прикрепить на стенд портрет своего родственника — участника Великой Отечественной войны. Об этом в понедельник, 1 мая, сообщили в пресс-службе музея.

— Эта акция — возможность собраться всей семьей, достать старые фотографии и рассказать детям историю Великой Победы, — сказала депутат Госдумы, руководитель Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Занко.

На открытии стенда присутствовал ветеран Великой Отечественной войны сын полка Николай Константинович Имчук.

Накануне певец SHAMAN посетил Музей Победы в Москве, осмотрел экспозицию и разместил портрет своего прадеда Михаила Селедкина, который пережил блокаду Ленинграда, на «Стене Памяти».

С 3 по 31 мая на Арбате пройдет выставка «Они сражались за Родину!», посвященная участникам Великой Отечественной войны. Посетители увидят портреты летчиков, разведчиков, тружеников тыла, контрразведчиков и простых солдат.

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