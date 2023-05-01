Овчинский: В Москве разработали более 50 видов мороженого к летнему сезону

Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики

К началу летнего сезона 2023 года московская фабрика по выпуску мороженого разработала более 50 новинок. Об этом в понедельник, 1 мая, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Как уточнил глава ведомства, предприятия города, которые занимаются производством продуктов питания, сегодня активно модернизируют старые и запускают новые производственные линии, увеличивают мощности и ассортимент выпускаемой продукции. Такому развитию способствует созданный в столице благоприятный инвестиционный климат, а также растущий спрос на локальные изделия.

Так, фабрика мороженого «БРПИ» с 2017 года имеет статус промышленного комплекса, который позволяет снизить региональную ставку налога на прибыль, вдвое уменьшить налог на имущество, а земельный налог – на 80 процентов. Сэкономленные средства компания может направить на собственное развитие.

— Выпуском продуктов питания в Москве занимается более 200 заводов. Среди них – фабрика мороженого, которая к новому летнему сезону увеличила свою продуктовую линейку на четверть – до 250 единиц видов, – уточнил Овчинский.

Новые виды мороженого разработаны специалистами предприятия «БРПИ» с учетом запросов потребителей на натуральную продукцию. Один из них – десерт из сливочного мороженого с лимонадом.

Продукция предприятия представлена более чем в 300 кафе в России и СНГ и более чем в пяти тысячах точках продаж.

Компания выпускает сливочное мороженое, шоколадное, с добавлением фруктов и ягод, карамели и прочих ингредиентов. В ассортименте также представлены безлактозные виды продукции, торты ручной работы, авторские десерты и молочные коктейли.