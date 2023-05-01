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В России за сутки выявили 4242 новых случая коронавируса

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России за сутки выявили 4242 новых случая коронавируса
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

За прошедшие сутки в российских регионах зафиксировали 4242 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник, 1 мая, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

За указанный период официально подтвердили 31 летальный исход, связанный с выявленным заболеванием. Также 364 человека были госпитализированы в медицинские учреждения с подтвержденным коронавирусом.

В России за сутки выявили 4242 новых случая коронавируса Фото: стопкоронавирус.рф

После прохождения лечения под присмотром специалистов за минувшие сутки полностью выздоровели 4681 пациент, отмечается на портале.

Вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что очередная волна заражения коронавирусом в России может начаться в мае. По его словам, последняя волна заболеваемости была в России в январе, а на ее пике регистрировалось около 13 тысяч случаев в день.

В России замедлились темпы снижения заражения COVID-19, однако вариант «арктур» продолжают выявлять в разных субъектах РФ, что говорит о его распространении.

Чем опасен новый штамм вируса, «Вечерней Москве» рассказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

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