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В аэропорту Кишинева задержали вице-председателя партии «Шор»

Араз Салехов
В мире
В аэропорту Кишинева задержали вице-председателя партии «Шор»
Фото: Unsplash

В аэропорту Кишинева задержали вице-председателя молдавской оппозиционной партии «Шор» Марину Таубер. Об этом сообщила пресс-служба Антикоррупционной прокуратуры республики.

— Задержание произведено на основании постановления прокурора Антикоррупционной прокуратуры, также выданного сегодня, на том основании, что обвиняемая нарушила условия, предусмотренные примененными к ней мерами пресечения, — говорится в сообщении.

Как передает РИА Новости, политик хотела вылететь в Тель-Авив с пересадкой в Стамбуле.

Недавно бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что решение молдавских властей штрафовать местных жителей за ношение георгиевской ленты в День Победы является незаконным. Сам Дондон намерен 9 мая выйти на улицу с георгиевской лентой, а если за это его оштрафуют, то экс-президент будет отстаивать свое право на ношение ленты в суде.

Молдавские власти не позволят президенту России Владимиру Путину въехать в страну, заявил премьер-министр республики Дорин Речан.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в пятницу, 28 апреля, оценил эту меру как взятый страной курс на русофобию, которая отождествляется со стремлением к евроинтеграции. По его словам, Молдавия старается стать недружественной по отношению к России, в связи с чем «можно сожалеть».

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