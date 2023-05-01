Путин присвоил звание Героя труда пяти россиянам
Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя труда пяти россиянам. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Такого звания удостоились управляющий директор, генеральный конструктор акционерного общества «ОДК-Авиадвигатель» (ГК «Ростех») Александр Иноземцев, педагог-организатор МОУ «Гимназия No 1 города Волоколамска» Волоколамского городского округа Московской области Татьяна Бабурова.
Также награду получили генеральный директор федерального государственного унитарного предприятия «Федеральный центр двойных технологий «Союз» Юрий Милехин, генеральный директор акционерного общества «Бийская льняная компания» Лев Каленов и подземный горнорабочий очистного забоя подземного участка No 1 подземного рудника No 1 ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» ПАО «ППГХО» Эдуард Щербин, говорится в указе.
В начале апреля российский лидер присвоил космонавту Петру Дуброву звание Героя России.
Помимо этого, глава государства наградил медалью «За отвагу» 10-летнего Федора Симоненко, который спас двух детей во время нападения украинских диверсантов в Брянской области.
Также Путин присвоил гвардейское звание двум подразделениям российской армии. Почетного звания удостоились 236-я артиллерийская бригада и 2-й смешанный авиаполк ордена Суворова.