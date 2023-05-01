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Минобороны: Российская армия поразила командно-наблюдательный пункт ВСУ в ДНР

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Минобороны: Российская армия поразила командно-наблюдательный пункт ВСУ в ДНР
Фото: Минобороны РФ

Российские ракетные войска, артиллерия и авиация поразили командно-наблюдательный пункт ВСУ в Донецкой народной республике. Об этом в понедельник, 1 мая, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

— В районе населенного пункта Угледар Донецкой народной республики поражен командно-наблюдательный пункт батальона 72-й механизированной бригады ВСУ, — заявил он.

Кроме того, средствами противовоздушной обороны за последние сутки были уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов, передает слова Конашенкова Telegram-канал «Минобороны России».

Накануне российские войска ракетным ударом поразили пункт временной дислокации украинской армии в Константиновке. Всего было уничтожено более 200 солдат личного состава ВСУ.

28 апреля Конашенков сообщил, что российская армия поразила украинский объединенный штаб обороны Артемовска и подразделения «Иностранного легиона» в районе Константиновки. Воздушно-десантные войска и подразделения группировки «Юг» пресекли попытки ВСУ ввести в город резервы.

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