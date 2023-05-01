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Приметы и советы

Врачи узнали о неочевидных последствиях инсульта

Евгений Белоусов
Общество
Врачи узнали о неочевидных последствиях инсульта
Фото: Pexels

Более чем у половины людей, которые перенесли инсульт, могут развиться когнитивные нарушения в течение года. Об этом в понедельник, 1 мая, сообщили в Американской кардиологической ассоциации.

Примерно 9,4 миллиона взрослых американцев сообщают о перенесенном инсульте. Это составляет около 3,6 процента всего взрослого населения Соединенных Штатов. У 60 процентов выживших стали проявляться когнитивные нарушения в течение первого года.

Кроме того, каждый третий перенесший инсульт рискует столкнуться с деменцией в течение следующих пяти лет после апоплексии. Ученые ассоциации подчеркивают важность скрининга жертв инсульта на предмет когнитивных нарушений, чтобы оказывать им помощь как можно раньше, передает «Газета.ru».

Врач скорой помощи Елена Нечаева рассказала о распространенных ошибках при оказании первой помощи. По ее словам, людей с подозрением на инфаркты и инсульты не нужно дергать.

В некоторых случаях людям может понадобиться помощь медицинских специалистов. Для этого можно вызвать на дом врача, скорую или неотложную помощь. Как это сделать и чем службы отличаются друг от друга — в материале «Вечерней Москвы».

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