Доктор Мясников предупредил о возвращении опасной болезни в Россию

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О возвращении дифтерии сообщил врач и телеведущий Александр Мясников. Он отметил, что разговоры о профилактике этого опасного заболевания, которые начались в России не так давно, появились не на пустом месте и предполагают всеобщую вакцинацию граждан.

Медик в эфире программы на телеканале «Россия 1» высказался, что возвращение старых инфекционных заболеваний, от которых в 60-е годы прошлого столетия проводилась обязательная вакцинация, является плохим показателем нашего времени и предупредил население о необходимости сделать прививки.

Дифтерия — вирус, который оказывает влияние на органы дыхания и легкие. Пик распространения этого заболевания пришелся на 40-е годы прошлого века и унес сотни тысяч жизней, в том числе и детских.

На днях Мясников назвал признаки преддиабета. Он рассказал, что это состояние возникает, когда уровень сахара в крови уже не соответствует норме, но еще не достиг диабетического уровня. Несмотря на то что преддиабет протекает без явных симптомов, врач назвал признаки, которые помогут не пропустить его появление.