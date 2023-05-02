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Приметы и советы

Эндокринолог Павлова заявила о вреде употребления кефира на ночь

Юлия Курганова

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Еда
Общество
Эндокринолог Павлова заявила о вреде употребления кефира на ночь
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Врач-эндокринолог Зухра Павлова сообщила об опасности употребления кефира перед сном. Она объяснила, что стакан этого напитка на ночь может вызвать нарушение углеводного обмена и предиабетическое состояние.

По словам медика, в кефире высокий инсулиновый индекс, а это ведет к усилению выработки гормона, вызывающего резкое снижение уровня глюкозы в крови.

— Разумеется, печень примется усиленно ее производить. А значит, к утру человек проснется с повышенным уровнем глюкозы, — пояснила Павлова.

Эндокринолог также рассказала, что регулярное употребление кефира перед сном может быть чревато появлением гликемии натощак, а избыточное содержание сахара в крови провоцирует развитие диабета, передает «Аргументы и Факты».

Эксперт в области медицины и диететики, доктор наук, психотерапевт Михаил Гинзбург предупредил о вреде раздельного питания. Он сообщил, что разделение белков и углеводов может увеличить вероятность обострения язвы желудка. Также врач отметил, что углеводы и белки нужно употреблять вместе, так как они обволакивают стенку желудка и защищают ее от кислой среды.

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