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Приметы и советы

Пункты «Москва помогает» откроются на фестивале «Московская весна»

Василий Плиткин
Город
Пункты «Москва помогает» откроются на фестивале «Московская весна»
Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

Гости площадок фестиваля «Московская весна» до 9 мая включительно могут принять участие в проекте по сбору подарков для участников спецоперации «Москва помогает». Об этом сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны» во вторник, 2 мая.

— До 9 мая включительно на 23 локациях фестиваля гости могут принять участие в сборе подарков, которые будут направлены участниками специальной военной операции и жителям новых территорий. Сбор организован в рамках проекта «Москва помогает», — говорится в сообщении.

Пункты сбора вещей можно легко узнать: они выделяются яркими флагами с надписью «Москва помогает». Их время работы совпадает с графиком фестивальных площадок.

Любой желающий может принести мужские подарочные наборы, книги, кондитерские изделия и так далее. Все это позже направят участникам СВО и жителям новых регионов России. Важно, чтобы все подарки были новыми и в упаковке с бирками.

В честь празднования Дня Победы организаторы фестиваля «Московская весна» подготовили специальную программу мастер-классов для детей. Так, главными темами площадки на Фестивальной улице станут море и подвиги, а на Митинской улице будет организован исторический кружок.

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