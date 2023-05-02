ВС РФ уничтожили вагон с боеприпасами на железнодорожной станции в Краматорске

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Ракетно-артиллерийские подразделения группировки сил «Юг» ликвидировали вагон с боеприпасами, нанеся удар по железнодорожной станции в Краматорске на соледаро-бахмутском направлении. Об этом во вторник, 2 мая, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

— Ракетно-артиллерийскими подразделениями Южной группировки войск на соледаро-бахмутском тактическом направлении нанесен удар по железнодорожной станции разгрузки в Краматорске. Реактивными снарядами установки залпового огня «Торнадо-С» уничтожен вагон с боеприпасами, — приводит его слова ТАСС.

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Политолог Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что в случае поражения ВСУ в Артемовске США могут выступить за заморозку конфликта на Украине по текущей линии соприкосновения.