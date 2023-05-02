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Приметы и советы

ВС РФ уничтожили вагон с боеприпасами на железнодорожной станции в Краматорске

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
ВС РФ уничтожили вагон с боеприпасами на железнодорожной станции в Краматорске
Фото: Минобороны РФ

Ракетно-артиллерийские подразделения группировки сил «Юг» ликвидировали вагон с боеприпасами, нанеся удар по железнодорожной станции в Краматорске на соледаро-бахмутском направлении. Об этом во вторник, 2 мая, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

— Ракетно-артиллерийскими подразделениями Южной группировки войск на соледаро-бахмутском тактическом направлении нанесен удар по железнодорожной станции разгрузки в Краматорске. Реактивными снарядами установки залпового огня «Торнадо-С» уничтожен вагон с боеприпасами, — приводит его слова ТАСС.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не планируют оставлять Артемовск, чтобы не создавать для ВС РФ плацдарм для наступления. При этом он отметил, что ситуация для Вооруженных сил Украины в борьбе за город остается сложной.

Политолог Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что в случае поражения ВСУ в Артемовске США могут выступить за заморозку конфликта на Украине по текущей линии соприкосновения.

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