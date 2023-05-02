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Приметы и советы

Капитальный ремонт 177 домов проведут в 2023 году на западе Москвы

Полина Пашкина
Город
Капитальный ремонт 177 домов проведут в 2023 году на западе Москвы
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Москва, Студенческая улица, 28к3 Карта всех событий

В Западном административном округе (ЗАО) столицы в 2023 году планируют капитально отремонтировать 177 домов. Среди них ряд высоких 16-этажных жилых зданий, возведенных в 1970–1980-е годы по типовым проектам. Об этом во вторник, 2 мая, рассказали в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

На улице Довженко проведут капитальный ремонт знаменитого круглого дома, построенного в 1976 году. Площадь его фасада составляет 38,6 тысячи квадратных метров, что делает здание самым большим по площади объектом, на котором проведут работы в этом году. Специалисты планируют уделить особое внимание восстановлению внешнего вида дома.

Самым старым объектом программы капитального ремонта в ЗАО является дом № 28, корпус 3, на Студенческой улице, который был построен из кирпича в 1931 году. Специалисты отремонтируют его фасад, крышу, подъезды. В ходе работ планируется нанести на деревянные конструкции дома особый огнебиозащитный состав, передает официальный сайт мэра Москвы.

Всего в 2023 году капитальный ремонт проведут более чем в 2,3 тысячи домов. В план на 2021–2023 годы суммарно включены 4437 зданий общей площадью 34,2 миллиона квадратных метров.

В 2023 году в Восточном административном округе (ВАО) в рамках столичной программы капитального ремонта обновят 285 домов.

Западный административный округ (ЗАО) капремонт Москва
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