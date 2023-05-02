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Шесть бесплатных концертов провели в Музее Победы в выходные

Полина Пашкина
Город
Шесть бесплатных концертов провели в Музее Победы в выходные
Фото: Музей Победы
Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В период с 29 апреля по 1 мая гости Музея Победы смогли посетить шесть бесплатных концертов. Мероприятия приурочили к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом во вторник, 2 мая, сообщили в пресс-службе музея.

В указанные дни в Зале Полководцев ежедневно проходили выступления участников Всероссийского патриотического конкурса детского и юношеского творчества «Журавли Победы». Они исполнили популярные песни советских и российских композиторов, а также песни военных лет и народные композиции.

— Музыкальные программы в выходные дни стали уже доброй традицией в нашем музее. Надеемся, что концерты, которые мы подготовили, понравились гостям. В масштабной праздничной программе в эти выходные приняли участие около 500 артистов, — сообщили в пресс-службе музея.

Для посетителей Музея Победы выступили вокалисты детского музыкального театра «Домисолька», шоу-группы «Звездный дождь», «Мастерской голоса «Путеводная звезда», Театра танца «Волшебный мир». Также гости смогли побывать на речевой оратории «Покуда сердца стучат...».

Кроме того, в выходные прошли концерты известного российского оперного и эстрадного певца Евгения Кунгурова и мероприятие в рамках церемонии награждения финалистов Всероссийского конкурса «Песни нашего полка».

С 29 апреля по 9 мая столичный Музей Победы будет работать без выходных. В эти дни школьники до 14 лет смогут посетить музей бесплатно, а 9 мая вход будет свободным для всех желающих.

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