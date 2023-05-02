Bloomberg: Россия возобновит покупку иностранной валюты для своих резервов в мае

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Россия снова начнет закупать иностранную валюту для своих резервов в мае. Об этом во вторник, 2 мая, пишет Bloomberg.

По данным агентства, это связано со стабилизацией государственных финансов в связи с ростом доходов от нефти. Объемы закупок могут составить порядка 200 миллионов долларов в юанях ежемесячно.

— Рынку будет важно, что государство снова начнет накапливать резервы, а не тратить их. Это может даже положительно сказаться на рубле, — говорится в материале.

ЦБ в начале марта продлил ограничение на снятие наличной иностранной валюты до 9 сентября 2023 года. Кроме того, сохраняется ограничение для тех, кто открыл валютный счет или вклад. Они не смогут снять более 10 тысяч долларов или эквивалентную сумму в евро.

По мнению эксперта по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Михаила Зельцера, в этом году стоит сберегать свои средства в юане и гонконгском долларе. Он отметил, что в РФ увеличивается привлекательность валют дружественных государств в связи с санкционной политикой ряда стран.