Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Bloomberg: Россия возобновит покупку иностранной валюты для своих резервов в мае

Лейла Алиева
Экономика
Bloomberg: Россия возобновит покупку иностранной валюты для своих резервов в мае
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия снова начнет закупать иностранную валюту для своих резервов в мае. Об этом во вторник, 2 мая, пишет Bloomberg.

По данным агентства, это связано со стабилизацией государственных финансов в связи с ростом доходов от нефти. Объемы закупок могут составить порядка 200 миллионов долларов в юанях ежемесячно.

— Рынку будет важно, что государство снова начнет накапливать резервы, а не тратить их. Это может даже положительно сказаться на рубле, — говорится в материале.

ЦБ в начале марта продлил ограничение на снятие наличной иностранной валюты до 9 сентября 2023 года. Кроме того, сохраняется ограничение для тех, кто открыл валютный счет или вклад. Они не смогут снять более 10 тысяч долларов или эквивалентную сумму в евро.

По мнению эксперта по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Михаила Зельцера, в этом году стоит сберегать свои средства в юане и гонконгском долларе. Он отметил, что в РФ увеличивается привлекательность валют дружественных государств в связи с санкционной политикой ряда стран.

Россия Финансы Покупки
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Кижеватова
Татьяна Кижеватова

Вопрос парковок решен успешно

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потомки фронтовых поэтов предают память великих предков

Александр Рикель
Александр Рикель

Чем полезна мода на психологов

Никита Михалков
Никита Михалков

Упрощать — все равно что отменять

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Обострение психических атак: зачем Киев запускает беспилотники

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Взрослые девочки любят сказки: почему россиянкам нравятся турки

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Первомай: соберемся вместе, и не надо петард

Все мнения
О проекте