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Приметы и советы

Косметолог Панченко назвала продукты, которые плохо влияют на состояние кожи

Ирина Игнатенко
Общество
Косметолог Панченко назвала продукты, которые плохо влияют на состояние кожи
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Внешний вид кожи зависит от нескольких факторов: тип, уход и качество питания. Об этом рассказала косметолог Олеся Панченко.

Она отметила, что, как и любой другой орган, кожа получает питательные вещества не только снаружи, но и изнутри. Положительно на состояние кожи влияют фрукты, овощи и вода.

В то же время кондитерские изделия и выпечка могут стать причиной высыпаний на лице и спровоцировать появление акне. Кроме того, такие продукты ускоряют старение кожи.

Также косметолог посоветовала исключить из рациона полуфабрикаты, засол, фастфуд. Эти продукты вызывают задержку жидкости в организме, из-за чего появляется отек.

Из напитков стоит отказаться от алкоголя, а также сократить употребление кофе, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В свою очередь дерматолог Михаил Ивкин посоветовал не выдавливать прыщи. Этот процесс несет за собой обратный эффект, так как в рану после процедуры может попасть инфекция, которая спровоцирует появление новых акне, передает ФАН.

Косметолог Надежда Петраш рассказала «Вечерней Москве», как ухаживать за кожей в межсезонье.

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