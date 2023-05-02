Синоптик Шувалов рассказал, когда в Москве ожидается солнечная пятидневка

Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

Вторник станет последним солнечным днем перед временным похолоданием в Москве и Московской области, за которым последует новое потепление и солнечная погода. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Шувалов рассказал, что в ближайшие дни москвичам не стоит ждать хорошей погоды. После обеда в среду в Москве пройдет дождь, температура воздуха 3 и 4 мая составит плюс 16 градусов. С 5 мая похолодает до плюс 10 градусов. Самыми холодными станут суббота и воскресенье. В ночное время возможны заморозки, высока вероятность мокрого снега.

С 8 мая начнется постепенное потепление и установится солнечная погода.

— Циклон уйдет на восток, и здесь хорошо подрастет давление, 8 и 9 мая станут началом пятидневки солнечной погоды. Но до этого нужно пережить холод, — предупредил Александр Шувалов в комментарии «360».

2 мая в Петербурге объявили «желтый» уровень погодной опасности. Жителей города предупреждали об усилении ветра с порывами до 15 м/с, передает издание «Невские новости».

«Желтый» уровень погодной опасности будет также действовать в Московском регионе из-за сильного ветра с 09:00 до 21:00 среды, 3 мая. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.