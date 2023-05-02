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Пьяного жителя Кубани задержали за езду по трассе в ванне на колесах

Лейла Алиева
Происшествия
Пьяного жителя Кубани задержали за езду по трассе в ванне на колесах
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

На Кубани задержали мужчину, который катался по станице в ванне на колесах. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Краснодарского края.

Уточняется, что пьяный местный житель передвигался на необычном транспорте, к которому были приварены двигатель и другие детали от скутера Suzuki.

— У водителя отсутствовало право управления транспортным средством, и имелись признаки опьянения, а именно запах алкоголя изо рта и нарушение речи, — говорится в сообщении.

В отношении изобретателя составили административный протокол по статье «Невыполнение водителем транспортного средства законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Транспорт изъяли и отправили на специализированную стоянку, передает РИА Новости.

В январе уроженец Украины напал на жительницу польского города Дембец, откусил ей ухо и угнал автомобиль. По словам сотрудников полиции, злоумышленник не смог уехать далеко, поскольку врезался в дорожный знак.

Транспорт Административные правонарушения Краснодарский край Кубань Задержания
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