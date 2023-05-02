Посол Украины в Британии заявил, что контрнаступление ВСУ не может начаться из-за погоды

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут начать контрнаступление из-за плохой погоды. Об этом во вторник, 2 мая, заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

По словам дипломата, у Киева нет намерений сообщать России точную дату начала контрнаступления. Однако войска не могут приступить к нему — им мешает погода.

В текущих атмосферных условиях тяжелые танки ВСУ не могут двигаться, сообщил Пристайко в эфире телеканала Sky News.

О готовности ВСУ к контрнаступлению «в глобальном смысле» заявил 28 апреля глава Минобороны Украины Алексей Резников. По его словам, техника для этого уже частично доставлена.

Украинские войска могут развернуть контрнаступление к 9 мая, когда в России будут проходить мероприятия по случаю празднования Дня Победы. Кроме того, в ближайшее время войска могут совершить ряд провокаций, заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на данные российской разведки.

Согласно оценкам американской разведки, Украине в ходе контрнаступления, скорее всего, не удастся добиться больших успехов. А лучшее, что ей может сопутствовать в таком случае, это скромные территориальные завоевания, сообщает британская газета Times со ссылкой на ранее просочившиеся в Сеть данные.