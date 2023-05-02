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Мошенник украл у жителя столицы полтора миллиона рублей при выводе криптовалюты со счета

Степан Жирнов
Происшествия
Мошенник украл у жителя столицы полтора миллиона рублей при выводе криптовалюты со счета
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве
Москва, Пресненская набережная Карта всех событий

В центре столицы мошенник украл у знакомого более 1,5 миллиона рублей под видом оказания помощи с выводом криптовалюты с кошелька. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин во вторник, 2 мая.

По его словам, преступление произошло в кафе одного из офисных зданий на Пресненской набережной. 23-летний москвич договорился с малознакомым гражданином о том, что тот поможет ему вывести деньги с криптокошелька за две тысячи рублей.

Так как банковская карта москвича была заблокирована, он попросил мужчину принять платеж на свой счет, затем обналичить деньги и передать молодому человеку. В результате злоумышленник средства принял, но отдавать их отказался. Ущерб составил полтора миллиона рублей.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Потерпевший обратился в полицию. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Правоохранительные органы задержали подозреваемого в одном из столичных аэропортов. Им оказался 18-летний житель Нового Уренгоя.

Большую часть похищенной суммы у задержанного изъяли при поимке. Фигуранта заключили под домашний арест. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Другое мошенничество произошло в подмосковных Химках. Местную жительницу обвинили в спонсировании украинских националистов и украли у нее 20 миллионов рублей.

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