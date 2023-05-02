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Приметы и советы

В Госдуме предложили запретить чиновникам владеть имуществом в недружественных странах

Лейла Алиева
Общество
В Госдуме предложили запретить чиновникам владеть имуществом в недружественных странах
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Фракция ЛДПР в Госдуме во главе с ее руководителем Леонидом Слуцким внесла законопроект о запрете чиновникам владеть имуществом в недружественных странах. Соответствующий документ опубликован в базе данных нижней палаты.

— В сегодняшних реалиях введение такого запрета стало актуально как никогда. Агрессия коллективного Запада и его сателлитов по отношению к России и проявляемая ими русофобия в целом продолжают только усиливаться, — говорится в пояснительной записке.

Уточняется, что владеть имуществом в недружественных странах планируется запретить лицам, замещающим или занимающим государственные должности как на федеральном уровне, так и в субъектах страны.

В начале августа прошлого года в Госдуму внесли законопроект, в рамках которого запрещаются усыновление и опека детей из России гражданами недружественных стран. При этом полный запрет не распространится на сотрудничество с другими странами по тем вопросам, которые касаются уже усыновленных детей.

Также вице-спикер Госдумы РФ Анна Кузнецова предложила отдавать имущество покинувших Россию граждан детям-сиротам.

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