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Поджегший овощехранилище с техникой уволенный работник предстанет перед судом в Подмосковье

Степан Жирнов
Происшествия
Поджегший овощехранилище с техникой уволенный работник предстанет перед судом в Подмосковье
Фото: shutterstock
Московская область, городской округ Шатура, деревня Лека Карта всех событий

Завершено расследование в отношении бывшего работника сельскохозяйственной компании, который после увольнения поджег хранилище с техникой. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова во вторник, 2 мая.

По ее словам, преступление произошло в деревне Лека городского округа Шатура. После увольнения 47-летний гражданин одной из республик Средней Азии решил отомстить бывшему работодателю. Он взломал топором ворота овощехранилища и проник внутрь. Злоумышленник разлил керосин и поджег его, после чего скрылся. В результате пожара сгорела техника. Нанесенный ущерб оценили в 14 миллионов рублей.

Подозреваемого задержали, в его отношении возбудили уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». На время расследования мужчину отправили в СИЗО.

Следователи собрали достаточное количество доказательств, в связи с чем уголовное дело было передано в суд для рассмотрения по существу.

Другое похожее преступление произошло на северо-западе столицы. Злоумышленники подожгли два автомобиля. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

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