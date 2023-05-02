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Путин по видеосвязи примет участие в запуске трамвая в Мариуполе

Лейла Алиева
Общество
Путин по видеосвязи примет участие в запуске трамвая в Мариуполе
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции примет участие в запуске трамвая в Мариуполе. Об этом во вторник, 2 мая, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Сегодня достаточно насыщенный рабочий день у президента, он находится в Санкт-Петербурге, работает там. Совсем скоро он примет участие в режиме видеоконференции в церемонии ввода в эксплуатацию трамвайных путей в Мариуполе, — рассказал он.

В Мариуполе восстановили первый трамвайный участок длинною почти в 10 километров. По словам официального представителя Кремля, Путин держит ситуацию по восстановлению города под своим личным контролем, передает РИА Новости.

19 марта президент России посетил Мариуполь. Он осмотрел несколько городских объектов и пообщался с жителями. Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал российскому лидеру, как проходят строительные и восстановительные работы в населенном пункте.

Также президент проехался по дорогам Мариуполя. Сопровождающий его Хуснуллин подчеркнул, что покрытие в городе «более-менее отремонтировано». Путин в свою очередь назвал мариупольские дороги хорошими.

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