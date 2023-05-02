Москвичам расскажут, как менялась столица во время ВОВ

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Как менялась Москва во время ВОВ? Какая задача стояла перед архитекторами? Ответы на эти вопросы можно узнать на лекции руководителя экскурсионного бюро Музея Москвы Андрея Клюева, приуроченной ко Дню Победы. Мероприятие организует Альянс независимых региональных издателей совместно с Музеем Москвы.

В истории Москвы далеко не всегда здания раскрашивали из эстетических соображений. В 1941 году перед командой архитекторов Моссоветом была поставлена придумать маскировку для зданий, чтобы немецкой авиации было сложнее ориентироваться и ставить точные цели.

Лекция пройдет в лектории «Свое поле» на Красном октябре 9 мая. Начнется мероприятие в 20:00.