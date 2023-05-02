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В Московском зоопарке рассказали, чем занимается медведь Диксон во время непогоды

Евгений Жуков
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В Московском зоопарке рассказали, чем занимается медведь Диксон во время непогоды
Фото: Пресс-служба зоосада
Москва, Большая Грузинская улица, 1с1 Карта всех событий

В дождливую погоду медведь Диксон обычно прячется во внутреннем помещении своего вольера, а после непогоды любит провести время на свежем воздухе. Об этом во вторник, 2 мая, рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

По ее словам, животное после дождя «выходит на улицу ловить новые запахи». А в уличном вольере Диксон уже успел свалять себе лежанку, где устраивается поудобнее и ждет своих киперов, написала Акулова в Telegram-канале.

Видео: Telegram / Светлана Акулова

За судьбой белого мишки Диксона следит вся страна. В столичный зоопарк его привезли в сентябре прошлого года после того, как эвакуировали с Таймыра, где животное получило огнестрельное ранение. Специалисты зоосада сделали ему рентген: в результате у животного было обнаружено порядка 30 отверстий от картечи разного диаметра. Специалисты диагностировали у зверя паралич задних конечностей.

Корреспондент «Вечерней Москвы» недавно сходил в гости к Диксону и посмотрел, как он проводит свой день, а также узнал, как проходит реабилитация белого медведя.

Например, Светлана Акулова рассказала, в какое время Диксон предпочитает гулять на свежем воздухе и когда занимается прочими активностями.

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