Песков: Киевский режим стоит за рядом терактов и готовит новые

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Украинские власти не только стоят за рядом терактов на территории России, но и готовят новые. Об этом во вторник, 2 мая, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Мы, разумеется, отдаем себе отчет, что киевский режим, который стоит за целым рядом таких атак, террористических актов, планирует и дальше свою линию проводить, — сказал Песков.

По его словам, спецслужбы ведут работу по защите безопасности страны. Речь идет в том числе и о праздновании 9 Мая, передает ТАСС.

В субботу, 29 апреля, в Севастополе загорелся резервуар с топливом. Инцидент произошел в районе улицы братьев Манганари в Казачьей бухте. Пожар площадью около 1000 квадратных метров удалось ликвидировать.

Позднее глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил об атаке полуострова украинскими беспилотниками. По его словам, жертв и разрушений в результате инцидента нет.

По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, до нефтяного резервуара долетел только один беспилотный летательный аппарат. Второй же беспилотник был поражен военнослужащими постов наружного наблюдения флота при помощи стрелкового оружия.