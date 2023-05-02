Путин дал старт трамвайному движению в Мариуполе

Фото: Николай Тришин/ТАСС

Президент России Владимир Путин дал старт движению трамваев в Мариуполе. Об этом во вторник, 2 мая, сообщили в пресс-службе Кремля.

— Сегодня вводится в строй более десяти километров пути. Конечно, это только малая толика, потому что всего в городе трамвайных путей было почти на сто километров. Но это только начало, первый этап работы в данной сфере, — заявил глава государства.

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Путин также поблагодарил все российские регионы, которые оказывают активную поддержку новым субъектам страны. Он подчеркнул, что еще предстоит сделать очень многое в сфере благоустройства Донецкой, Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, передает официальный сайт Кремля.

19 марта президент России посетил Мариуполь. Он осмотрел несколько городских объектов и пообщался с жителями. Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал российскому лидеру, как проходят строительные и восстановительные работы в населенном пункте.

Также президент проехался по дорогам Мариуполя. Сопровождающий его Хуснуллин подчеркнул, что покрытие в городе «более-менее отремонтировано». Путин в свою очередь назвал мариупольские дороги хорошими.