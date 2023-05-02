Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Путин дал старт трамвайному движению в Мариуполе

Евгений Белоусов
Общество
Путин дал старт трамвайному движению в Мариуполе
Фото: Николай Тришин/ТАСС

Президент России Владимир Путин дал старт движению трамваев в Мариуполе. Об этом во вторник, 2 мая, сообщили в пресс-службе Кремля.

— Сегодня вводится в строй более десяти километров пути. Конечно, это только малая толика, потому что всего в городе трамвайных путей было почти на сто километров. Но это только начало, первый этап работы в данной сфере, — заявил глава государства.

Видео: Telegram / Кремль. Новости

Путин также поблагодарил все российские регионы, которые оказывают активную поддержку новым субъектам страны. Он подчеркнул, что еще предстоит сделать очень многое в сфере благоустройства Донецкой, Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, передает официальный сайт Кремля.

19 марта президент России посетил Мариуполь. Он осмотрел несколько городских объектов и пообщался с жителями. Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал российскому лидеру, как проходят строительные и восстановительные работы в населенном пункте.

Также президент проехался по дорогам Мариуполя. Сопровождающий его Хуснуллин подчеркнул, что покрытие в городе «более-менее отремонтировано». Путин в свою очередь назвал мариупольские дороги хорошими.

Россия Донбасс Владимир Путин Трамваи
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как начинается что-то важное

Татьяна Кижеватова
Татьяна Кижеватова

Вопрос парковок решен успешно

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потомки фронтовых поэтов предают память великих предков

Александр Рикель
Александр Рикель

Чем полезна мода на психологов

Никита Михалков
Никита Михалков

Упрощать — все равно что отменять

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Обострение психических атак: зачем Киев запускает беспилотники

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Взрослые девочки любят сказки: почему россиянкам нравятся турки

Все мнения
О проекте