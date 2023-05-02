Дом народов России проводит конкурс проектов нацполитики «Лучшее в общее»

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Дом народов России при поддержке Федерального агентства по делам национальностей России проводит конкурс лучших межрегиональных проектов в сфере реализации государственной национальной политики «Лучшее в общее».

Конкурс направлен на продвижение значимых региональных и муниципальных проектов этнокультурных учреждений и организаций, участвующих в реализации государственной национальной политики.

Заявки принимаются до 31 августа на сайте Дома народов России через электронную форму подачи заявки. После чего конкурсная комиссия, в состав которой входят представители органов государственной власти, общественных объединений, научного сообщества и работников информационной сферы, приступит к оценке проектов.

14 мая в Москве состоится церемония награждения победителей всероссийского литературного конкурса «ПрофДетЛит». В нем приняли участие более 300 писателей, представивших сказки, стихи, рассказы, приключения, повести, детективы для детей от 4 до 12 лет.

Конкурс организован Союзом детских и юношеских писателей по инициативе и при поддержке Всероссийского общества охраны природы, которое выделило на организацию и награждение победителей более трех миллионов рублей.