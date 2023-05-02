Заморозки зафиксировали в минувшую ночь в Московском регионе

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Заморозки до минус 2,4 градуса наблюдались в Московском регионе в ночь на вторник, 2 мая. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».

— В Москве заморозки зафиксировали метеостанции Строгино, Внуково, Михайловское и Бутово. На главной метеостанции столицы, ВДНХ, температура воздуха совсем немного не дотянула до нулевой отметки и составила плюс 0,1 градуса, — говорится в сообщении.

Однако в Подмосковье ночь вышла заметно холоднее, температура воздуха опустилась ниже нуля. Холоднее всего минувшей ночью было в Волоколамске — минус 2,4 градуса.

Холодная погода останется в столичном регионе до конца текущей недели, а предстоящей ночью вновь вернутся заморозки, передает портал «Метеовести».

«Желтый» уровень погодной опасности будет также действовать в Московском регионе из-за сильного ветра с 09:00 до 21:00 среды, 3 мая.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил «Вечерней Москве», что в начале майских праздников в Москве установится довольно теплая погода, однако не исключены осадки и порывы ветра.