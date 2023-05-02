Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Речные кабриолеты снова на Москве-реке

Михаил Петров
Общество
Речные кабриолеты снова на Москве-реке
Фото: Пресс-служба Флотилия

Открытие летней речной навигации стало для многих москвичей и гостей столицы радостным событием. Впереди майские праздники — самое время отдохнуть и расслабиться, забыв о тяжелых трудовых буднях. Для большинства москвичей май — это еще и сезон отпусков, начало теплого времени года, когда хочется хотя бы ненадолго забыть о напряженной работе в офисе и больше времени проводить на природе за городом или отправиться на речную прогулку по любимой Москве-реке.

По мнению экспертов, одним из лучших способов отдохнуть являются речные прогулки и круизы. Кто бы спорил! На теплоходе во время речной прогулки или круиза пейзажи за бортом меняются прямо на глазах. Впечатлений уйма. Вид с реки открывает столицу с новой стороны: она раскрывается перед путешественниками во всей своей красе и величии. Операторы речных круизов предлагают в этом году немало интересных маршрутов и открывают друг за другом сезон речных прогулок.

Так, 30 апреля на Москве-реке открыли сезон речных прогулок трамвайчики Флотилии «Рэдиссон Ройал». Ежедневно они отправляются от причала «Парк Горького». Есть дневные и вечерние рейсы.

Для москвичей и гостей столицы доступен круговой маршрут «Сердце столицы» — от причала Парка Горького с разворотом у парка «Зарядье». Судна будут следовать без остановок, водная прогулка продлится 50 минут.

Этот маршрут пользуется большой популярностью как у жителей города, так и у его туристов. Еще бы! Все, кто отправится на речную прогулку по этому историческому маршруту, увидят главные достопримечательности мегаполиса, расположенные в самом центре столицы. Потому и назван маршрут «Сердцем столицы». Среди них: Кремль, ЦПКиО им. Горького, парк «Музеон», памятник Петру I, Парящий мост, храм Христа Спасителя и многие другие.

Круиз на одном из речных трамвайчиков Флотилии «Рэдиссон Ройал» — это отличная альтернатива пешей экскурсии по центру столицы. Трамвайчики оснащены телескопической крышей для панорамного обзора, которая легко сдвигается, позволяя наслаждаться прогулкой на свежем воздухе в солнечный день, и спасает от непогоды, если во время круиза начнется дождь. Также на борту речного трамвайчика есть аппараты со снеками и прохладительными напитками.

Однако предложения от операторов речных круизов не ограничиваются только речными прогулками по центру города. Открытие пассажирской навигации на Москве-реке всегда означает начало летнего туристического сезона в столице.

О новых речных маршрутах и круизных направлениях «ВМ» уже рассказывала. Мы же только напомним, что в этом году сеть речных маршрутов в Москве намного расширилась. В нее включили новые речные прогулки и добавили новый маршрут Северный речной вокзал — Захарково. В этом году также будут запущены еще два речных маршрут: парк «Фили» — Киевский и Автозаводский мост — Печатники.

Полностью будет использован также потенциал двух речных вокзалов — Северного и Южного, а также 44 городских причалов. Москва имеет уникальные возможности для организации речных прогулок и круизов. Отсюда можно отправиться во многие города России. Так, только от одного Северного речного вокзала можно отправиться в путешествие в 38 городов страны. А открытие Южного речного вокзала позволит расширить этот перечень существенно.

Вариантов речных круизов в столице и сейчас много! Это — водные путешествия между Москвой и Санкт-Петербургом, в Казань, Самару, Астрахань, Нижний Новгород, Ярославль, Тверь, Ростов-на-Дону и многие другие города.

Операторы речных круизов, как пояснили «ВМ» эксперты Флотилии, делают все, чтобы соответствовать запросам туристов, они учитывают интересы отдыхающих разных возрастов и стараются создать им комфортные условия. Поэтому нелишне будет отправиться в речной круиз или на прогулку по Москве-реке всей семьей вместе с детьми, бабушками и дедушками, чтобы и взрослые отдохнули как следует, и ребятишки повеселились вволю.

Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как начинается что-то важное

Татьяна Кижеватова
Татьяна Кижеватова

Вопрос парковок решен успешно

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потомки фронтовых поэтов предают память великих предков

Александр Рикель
Александр Рикель

Чем полезна мода на психологов

Никита Михалков
Никита Михалков

Упрощать — все равно что отменять

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Обострение психических атак: зачем Киев запускает беспилотники

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Взрослые девочки любят сказки: почему россиянкам нравятся турки

Все мнения
О проекте