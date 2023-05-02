«Взяты с потолка»: Песков прокомментировал сообщения США о потерях России в СВО

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Сообщение о значительных потерях России в специальной военной операции, которые распространяет Пентагон, завышены и не соответствуют действительности. Такое заявление сделала во вторник, 2 мая, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Взятые с потолка абсолютно цифры. У Вашингтона нет возможности называть какие-либо корректные цифры, они не располагают такими данными, так к этому и нужно относиться, — заявил Песков в ответ на просьбу прокомментировать сообщение американского минобороны о том, что РФ якобы потеряла убитыми и ранеными в последнее время около 100 тысяч человек.

По словам Пескова, ориентироваться можно только на те данные, которые предоставляет российское Министерство обороны, передает ТАСС.

Администрация Соединенных Штатов не планирует публиковать данные о потерях украинской армии. Об этом ранее сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Военно-политическое украинское руководство не сможет восполнить потери среди личного состава своих Вооруженных сил. Таким мнением поделился офицер разведки Корпуса морской пехоты Соединенных Штатов в отставке Скотт Риттер. По его словам, основная проблема Украины заключается в том, что в начале конфликта ВСУ состояли из около 260 тысяч человек.

В свою очередь бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что продолжение конфликта приведет к гибели сотен тысяч военнослужащих украинской армии и демографической катастрофе.