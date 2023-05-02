Актера Сергея Колесникова похоронили на Троекуровском кладбище

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Заслуженного артиста России, актера Сергея Колесникова похоронили на столичном Троекуровском кладбище. Траурная церемония прошла во вторник, 2 мая.

Отмечается, что проводить Колесникова в последний путь пришли его жена Мария Великанова и сын Иван. Также на траурной церемонии присутствовали коллеги, родственники и друзья актера, которые проводили его аплодисментами, передают «Известия».

О смерти Колесникова стало известно в субботу, 29 апреля. По словам сына актера, 68-летнего артиста госпитализировали в Институт Склифосовского. Несмотря на приложенные усилия, врачам не удалось его спасти. Причиной смерти актера стал инсульт.

Сергей Колесников прославился ролями в картинах «Только вдвоем», «Петербургские тайны», «Личная жизнь доктора Селивановой» и «Сердце Пармы». Кроме того, он сыграл в заключительной части кинофраншизы «Крепкий орешек». В фильме «Хороший день, чтобы умереть» Колесников исполнил роль коррумпированного чиновника Виктора Чагарина.

Многие телезрители запомнили Колесникова как ведущего передачи «Фазенда». Актер работал над проектом с 2006 по 2012 год.