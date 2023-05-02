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Генерал Милли: Россия в начале спецоперации стремилась продвинуться до Днепра

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Генерал Милли: Россия в начале спецоперации стремилась продвинуться до Днепра
Фото: Unsplash

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил Соединенных Штатов генерал Марк Милли выразил мнение, что российская сторона рано или поздно решится на переговоры, тем более что Москва, по мнению военнослужащего, на данный момент не добилась стратегических целей. Такой вывод он сделал в интервью изданию Foreign Affairs.

Милли заявил, что российская армия в начале спецоперации хотела, в частности, продвинуться вплоть до Днепра примерно за полтора месяца. Среди других стратегических целей РФ он назвал желание «отрезать Украине доступ к Азовскому морю» и «развалить правительство (президента Украины Владимира — прим. «ВМ») Зеленского».

Однако, по словам эксперта, Москва была вынуждена скорректировать свои цели, «ограничившись южными провинциями Украины» и укреплением контроля на территории Донбасса, говорится в статье.

При этом временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Вооруженные силы Украины не имеют возможности перебросить технику на левый берег Днепра ни по Антоновскому мосту, ни по воде.

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