Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Генерал США Милли заявил, что Украина имеет возможности для проведения наступательных операций

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Генерал США Милли заявил, что Украина имеет возможности для проведения наступательных операций
Фото: Unsplash

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил Соединенных Штатов генерал Марк Милли заявил, что военно-политическое руководство Украины на данный момент имеет возможность для проведения наступательных операций. Такую оценку готовности Вооруженных сил Украины к атаке он дал в интервью изданию Foreign Affairs.

— Украинцы прямо сейчас имеют возможности для атаки, они могут проводить наступательные операции, — поделился мнением Милли.

Генерал также заявил, что сейчас Киев также обладает достаточными ресурсами для успешной обороны. Одновременно с этим власти Украины, продолжил Милли, имеют существенный «объем планирования и координации» для грядущей наступательной операции, говорится в статье.

Кроме того, спикер считает, что российская сторона рано или поздно решится на переговоры, тем более что Москва, по мнению военнослужащего, на данный момент не добилась стратегических целей в рамках проводимой спецоперации. Также Милли заявил в интервью, что российская армия в начале СВО хотела, в частности, продвинуться вплоть до Днепра примерно за полтора месяца.

Украина Спецоперации Россия США
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как начинается что-то важное

Татьяна Кижеватова
Татьяна Кижеватова

Вопрос парковок решен успешно

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потомки фронтовых поэтов предают память великих предков

Александр Рикель
Александр Рикель

Чем полезна мода на психологов

Никита Михалков
Никита Михалков

Упрощать — все равно что отменять

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Обострение психических атак: зачем Киев запускает беспилотники

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Взрослые девочки любят сказки: почему россиянкам нравятся турки

Все мнения
О проекте