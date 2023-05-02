Генерал США Милли заявил, что Украина имеет возможности для проведения наступательных операций

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Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил Соединенных Штатов генерал Марк Милли заявил, что военно-политическое руководство Украины на данный момент имеет возможность для проведения наступательных операций. Такую оценку готовности Вооруженных сил Украины к атаке он дал в интервью изданию Foreign Affairs.

— Украинцы прямо сейчас имеют возможности для атаки, они могут проводить наступательные операции, — поделился мнением Милли.

Генерал также заявил, что сейчас Киев также обладает достаточными ресурсами для успешной обороны. Одновременно с этим власти Украины, продолжил Милли, имеют существенный «объем планирования и координации» для грядущей наступательной операции, говорится в статье.

Кроме того, спикер считает, что российская сторона рано или поздно решится на переговоры, тем более что Москва, по мнению военнослужащего, на данный момент не добилась стратегических целей в рамках проводимой спецоперации. Также Милли заявил в интервью, что российская армия в начале СВО хотела, в частности, продвинуться вплоть до Днепра примерно за полтора месяца.