Минобороны Украины: Раненые солдаты продолжат служить на небоевых должностях

Фото: president.gov.ua

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что солдат ВСУ, которые перенесли ранения, не позволяющие им выполнять боевые задания, будут назначать на другие должности.

— Раненых, которые не могут выполнять боевые задания и выведены в распоряжение командиров, будут назначать на другие должности, — заявила она в своем Telegram-канале.

По ее словам, сейчас готовится соответствующее распоряжение главкома ВСУ Валерия Залужного и правки к законодательству и указам министерства обороны Украины.

— Вакансий в ВСУ на сегодняшний день в десятки раз больше, чем раненых, которые ждут назначения, — отметила Маляр, передает РИА Новости.

2 мая глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что потери украинских войск за прошедший месяц составили более 15 тысяч человек. По его словам, несмотря на беспрецедентную военную помощь со стороны западных стран, противник несет значительные потери.