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Приметы и советы

Невролог Парфенов объяснил, что нужно делать для замедления надвигающейся деменции

Юлия Курганова
Общество
Невролог Парфенов объяснил, что нужно делать для замедления надвигающейся деменции
Фото: Unsplash

Для замедления развития деменции есть несколько нелекарственных методик, например, пересмотр рациона питания, прием витаминов, регулярные умственная и физическая активности. Об этом сообщил врач-невролог, профессор Владимир Парфенов.

— Прежде всего, нужно работать и получать от этого удовольствие. Иметь достаточную физическую нагрузку, нормальный вес, правильно лечить имеющиеся болезни, радоваться жизни и справляться со стрессами, — рассказал он.

По его словам, пациенту нужно хорошо корректировать гипертонию и сахарный диабет. Мерцательная аритмия тоже является фактором развития когнитивных проблем.

Невролог отметил, что физическая и умственная активность должна быть регулярной. Депрессию обязательно необходимо лечить, также следует проверить уровень витамина В12, добавил врач.

Если у человека наблюдается ухудшение памяти из-за дефицита В12, то восстановить ее можно за месяц. По словам Парфенова, дефицит этого витамина может быть у вегетарианцев, диабетиков, которые принимают Метформин.

— Физической активности нужно уделять минимум 30 минут три раза в неделю. И это может быть просто ходьба. Чем больше физической активности, тем лучше, — добавил медик в беседе с изданием «Газета.ru».

Ученые из Калифорнии выявили связь между частым дневным сном и развитием деменции и болезни Альцгеймера. Соответствующие выводы эксперты сделали, наблюдая за 1,4 тысячи добровольцев в течение 14 лет. У тех, кто часто спал днем, по прошествии шести лет после начала исследований диагностировали деменцию. Действительно ли дневной сон может быть так опасен для человека, разбиралась «Вечерняя Москва».

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