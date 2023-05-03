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Приметы и советы

Химик Подзорова рассказала, как быстро проверить качество воды из-под крана

Юлия Курганова
Общество
Химик Подзорова рассказала, как быстро проверить качество воды из-под крана
Фото: shutterstock

Оценить качество питьевой воды из-под крана можно и без помощи лабораторий. Об этом сообщила старший научный сотрудник базовой кафедры химии инновационных материалов и технологий РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Подзорова.

По ее словам, первое впечатление могут дать вкус, запах, цвет и наличие осадка.

— Вода не должна иметь постороннего или резкого запаха, например, хлорки, — рассказала эксперт.

Также ржавая вода обычно темная, а при отстаивании на дне стакана наблюдается осадок. Металлический привкус говорит об избытке железа, а темные пятна, которые остаются на посуде, указывают на наличие сероводорода. Высокую концентрацию щелочи в воде можно обнаружить с помощью посуды из алюминия — пена в таком случае будет образовываться и без моющего средства, отметила химик.

При наличии данных признаков нужно быстро устранить их, потому что употребление некачественной воды может привести к серьезным проблемам со здоровьем, предупредила Подзорова в беседе с агентством «Прайм».

Врач-нефролог Ашот Есаян рассказал о влиянии напитков на почки. Он предупредил, что не все они одинаково полезны. По словам медика, нужно избегать напитков, которые содержат большое количество фруктозы.

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