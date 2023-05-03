NYT: Отправленные на Украину немецкие САУ утонули в грязи

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Переданные Украине немецкие самоходные гаубицы PzH 2000 оказались хуже приспособлены к распутице, чем артиллерийские системы «Пион» производства СССР, которые они должны были заменить. Об этом написало издание New York Times.

— Из-за своих металлических, похожих на когти гусениц «Пион» на самом деле лучше работает в условиях грязи, — сказано в статье.

Отмечается, что на прошлой неделе было решено увезти с поля боя все САУ производства Германии из-за их невозможности покинуть местность самостоятельно в случае начала обстрела. При этом лейтенант ВСУ пожаловался, что одну из гаубиц буксировали, когда она застряла в грязи.

— Пока погода не улучшится, контрнаступления не будет. Машины застрянут, и что мы будем делать, если начнется стрельба? — заявил украинский военный.

Также в материале говорится о необходимости слишком бережного отношения к технике, чтобы не вывести из строя электронику.

— Чувствительная электроника САУ выходит из строя при воздействии влаги или грязи. Солдаты вынуждены надевать специальные сапоги или тапочки, когда они входят внутрь, — сообщается в публикации.

Военные ВСУ также пожаловались на сложность обслуживания техники.

Российские военные для уничтожения остатков систем ПВО большой дальности ВСУ применяют групповые удары дронов-камикадзе «Ланцет», в одном ударе может быть до 10 аппаратов.