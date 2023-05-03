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Синоптики предупредили москвичей о дождливой прохладной погоде 3 мая

Юлия Курганова

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Погода в Москве
Город
Синоптики предупредили москвичей о дождливой прохладной погоде 3 мая
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В среду, 3 мая, в столичном регионе ожидается пасмурная дождливая погода.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 4–10 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 3–9 градусов тепла.

Ветер будет дуть западный со скоростью 3–5 метров в секунду, иногда его порывы будут достигать 10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 90 процентов, передает портал «Метеоновости».

2 мая научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что в начале мая жителей столицы ожидает прохладная погода. Он отметил, что днем во вторник столбик термометра поднимется до 16–17 градусов тепла. В среду, 3 мая, погода будет аналогичной, а начиная с четверга, 4 мая, в Москве ожидается похолодание.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил «Вечерней Москве», что в начале майских праздников в Москве установится довольно теплая погода, но не исключены осадки и порывы ветра.

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