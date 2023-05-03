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Травматолог Григорьев рассказал, как предостеречь детей от электросамокатов на тротуарах

Лейла Алиева
Общество
Травматолог Григорьев рассказал, как предостеречь детей от электросамокатов на тротуарах
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Чтобы ребенка случайно не сбил на тротуаре электросамокат, родителям лучше держать его за руку. Об этом рассказал главный внештатный специалист — детский травматолог Министерства здравоохранения Подмосковья Александр Григорьев.

— Маленькие дети при наезде электросамоката чаще всего получают переломы конечностей, травмы головы. Родителям в первую очередь нужно внимательно смотреть, где их дети бегают, играют, не выпускать их одних за пределы двора. Находясь в городе, необходимо крепко держать маленького ребенка за руку. Даже находясь на тротуаре, — отметил он.

Если ребенок все же получил травму при наезде электросамоката, то для начала нужно уложить пострадавшего на ровную поверхность и осмотреть. При наличии повреждений конечностей необходимо вызвать скорую помощь, передает агентство городских новостей «Москва».

С потеплением на городские дороги стали чаще выезжать электросамокаты, тем самым участились случаи наездов на пешеходов. Так, накануне молодой человек на электросамокате сбил двухлетнего ребенка в районе улицы Профсоюзной. Пострадавшего госпитализировали, а нарушитель уехал с места происшествия.

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