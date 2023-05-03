Власти Кировоградской области Украины заявили об атаке на нефтебазу в Кропивницком

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Нефтебазу в Кропивницком атаковали ночью 3 мая. Об этом заявил глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович.

— Обошлось без жертв. Все службы отработали оперативно. Ликвидация последствий прилета началась сразу. Информация о повреждениях уточняется, — сказал он.

По его словам, около 03:00 три беспилотника «Герань-2» атаковали нефтебазу в областном центре, передает РИА Новости.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили три самолета Воздушных сил Украины. Официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков уточнил, что два украинских истребителя МиГ-29 были сбиты в районах населенных пунктов Ульяновка Донецкой народной республики (ДНР) и Миролюбовка Херсонской области.

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что потери украинских войск за прошедший месяц составили более 15 тысяч человек.

1 мая российские войска нанесли групповой ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Удар позволил нарушить выпуск боеприпасов и военной техники ВСУ.