Синоптик Шувалов рассказал, когда в Петербурге потеплеет до плюс 18 градусов

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Начиная с субботы, 6 мая, над Северной столицей установится антициклон, благодаря которому вначале вернется солнечная, а к 9–11 мая — и теплая погода. Об этом сообщил синоптик Александр Шувалов.

Эксперт сообщил, что 3-5 мая ожидается прохладная погода. В пятницу возможны осадки в виде снега. Температура воздуха будет в районе плюс пяти градусов. Также ожидается усиление ветра.

Затем температура станет прибавлять с каждым днем все больше и больше: 10–11 мая ожидается плюс 13-18 градусов, передает издание «Невские новости».

Накануне сильный ветер повалил водосточную трубу на автомобили в переулке Крылова в центре Санкт-Петербурга. У здания 1847 года постройки, выполненного в архитектурном стиле классицизм, обрушился водосток, передает ФАН.

В начале мая жителей столицы ожидает прохладная погода. Об этом во вторник, 2 мая, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.