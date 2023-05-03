«Все тело было в синяках»: отец убитого тренером мальчика прокомментировал трагедию

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Тренер по дзюдо и самбо, бронзовый призер II Евроигр Мехман Халилов, избивший ребенка до смерти во время тренировки в Азербайджане, должен понести самое суровое наказание. Об этом заявил отец погибшего мальчика Реваз Бакаров в эфире телеканала Baku TV.

— Мне сообщили о смерти под утро, я сразу приехал. Не знаю, что случилось с тем тренером в тот день. Когда его привели домой, все тело было в синяках. Такого не может быть от падения. Его просто избили. За содеянное этот человек должен получить самое суровое наказание из предусмотренных законодательством Азербайджана, — отметил он.

По словам тети ребенка Фариды Бакаровой, тренер был наркозависимым, что подтверждает соответствующая экспертиза. При этом все знали о пристрастиях Халилова, который мог мучить и остальных детей.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в Сумгайытской спортивной школе. На камерах видеонаблюдения, которые были в зале, где проводились тренировки, видно, как тренер избивает ребенка, пинает его ногами и таскает за волосы. Юный спортсмен получил перелом шеи и был доставлен в детскую больницу, где скончался.