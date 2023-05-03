Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Замглавы офиса Зеленского Жовква: Санкции ЕС против России действуют слишком медленно

Араз Салехов
В мире
Замглавы офиса Зеленского Жовква: Санкции ЕС против России действуют слишком медленно
Фото: Unsplash

Украинские власти недовольны скоростью принятия антироссийских санкций. Об этом в среду, 3 мая, заявил замруководителя офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква.

— Я помню, как (Владимир Зеленский, президент Украины — прим. «ВМ») говорил, что санкции должны быть не только действенными, но и мгновенными, — подчеркнул он.

Однако ограничения против России по разным причинам имеют «отлагательный период и какие-то исключения», отметил чиновник. По мнению Жовки, санкции должны носить глобальный характер и действовать мгновенно, передает РИА Новости.

Недавно стало известно, что США и Европа готовят новые санкции в отношении России. Как сообщает Bloomberg, саммит лидеров G7 («Большой семерки») станет площадкой для обсуждения этой темы. Мероприятие пройдет в период с 19 по 21 мая.

В конце апреля глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны Евросоюза пока не готовы согласовать новый пакет санкций против России. По его словам, обсуждение этих мер продолжается.

Почему в ЕС не могут согласовать новый пакет антироссийских ограничений — в материале «Вечерней Москвы».

Украина Санкции Россия Европа
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как начинается что-то важное

Татьяна Кижеватова
Татьяна Кижеватова

Вопрос парковок решен успешно

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потомки фронтовых поэтов предают память великих предков

Александр Рикель
Александр Рикель

Чем полезна мода на психологов

Никита Михалков
Никита Михалков

Упрощать — все равно что отменять

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Обострение психических атак: зачем Киев запускает беспилотники

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Взрослые девочки любят сказки: почему россиянкам нравятся турки

Все мнения
О проекте