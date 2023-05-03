Замглавы офиса Зеленского Жовква: Санкции ЕС против России действуют слишком медленно

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Украинские власти недовольны скоростью принятия антироссийских санкций. Об этом в среду, 3 мая, заявил замруководителя офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква.

— Я помню, как (Владимир Зеленский, президент Украины — прим. «ВМ») говорил, что санкции должны быть не только действенными, но и мгновенными, — подчеркнул он.

Однако ограничения против России по разным причинам имеют «отлагательный период и какие-то исключения», отметил чиновник. По мнению Жовки, санкции должны носить глобальный характер и действовать мгновенно, передает РИА Новости.

Недавно стало известно, что США и Европа готовят новые санкции в отношении России. Как сообщает Bloomberg, саммит лидеров G7 («Большой семерки») станет площадкой для обсуждения этой темы. Мероприятие пройдет в период с 19 по 21 мая.

В конце апреля глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны Евросоюза пока не готовы согласовать новый пакет санкций против России. По его словам, обсуждение этих мер продолжается.

Почему в ЕС не могут согласовать новый пакет антироссийских ограничений — в материале «Вечерней Москвы».