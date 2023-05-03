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Стоматолог Маслова рассказала о правильной гигиене полости рта

Ирина Игнатенко
Общество
Стоматолог Маслова рассказала о правильной гигиене полости рта
Фото: shutterstock

Стоматолог-терапевт Кристина Маслова рассказала, как правильно ухаживать за ротовой полостью.

Как отметила врач, одной зубной щеки для тщательного очищения поверхности зубов будет недостаточно. Для очищения межзубных пространств необходимо использовать зубные ершики. Причем подбирать их должен стоматолог. Периодически нужно проходить профессиональную чистку в кабинете стоматолога.

Врач посоветовала отказаться от жестких зубных щеток, так как ими можно травмировать десны и твердые ткани зуба.

Чрезмерно надавливать во время чистки не нужно ни на одну зубную щетку, добавила она.

Также не стоит чистить зубы много раз в течение дня, достаточно двух раз, если человек делает это правильно, передает aif.ru.

В свою очередь стоматолог Никита Жабин предупредил: для того чтобы зубы были не только здоровыми, но и белоснежными, придется практически полностью исключить напитки, которые их окрашивают, — черный и зеленый чай, кофе и газировку с красителями, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Смена сезона, как и другие факторы, может негативно влиять на здоровье зубов и десен. Об этом сообщила стоматолог Екатерина Гаева.

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